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1.5 مليون لاجىء أوكراني يعبرون إلى دول الجوار

منشور 06 آذار / مارس 2022 - 10:26
لاجؤون في أوكرانيا
أزمة اللاجئين في أوكرانيا الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني حدود بلادهم، إلى الدول المجاورة خلال 10 أيام، بحسب ما جاء على لسان، فيليبو غراندي، المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة للمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد.

وقال غراني: "عبر أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام".

وأوضح أن هذه "هي أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

يأتي ذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.

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