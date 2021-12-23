150 ألف نازح يمني خلال 2021

بلغ عدد النازحين اليمنيين جراء الصراع، خلال العام 2021 إلى 150 الف نازح.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "تستمر العائلات في اليمن بالنزوح بسبب القتال وتدهور الاقتصاد".

وأضافت أنه “في عام 2021 وحده، اضطر ما يقرب من 150 ألف يمني إلى الفرار؛ معظمهم من مأرب (وسط) وتعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)”.

وأردفت “تساعد المفوضية وشركاؤها النازحين بالمال والمأوى وخدمات الحماية”، دون تفاصيل أخرى.

والأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية ارتفاع إجمالي عدد النازحين منذ بدء الحرب إلى 4 ملايين و100 ألف شخص.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.