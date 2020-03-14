154 شخصا مصابا بكورونا في "اسرائيل".. و 3 اصابات جديدة ببيت لحم

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بيت لحم، مشيرا إلى أن نحو 6500 مواطن يخضعون للحجر الصحي المنزلي

وأكد ملحم خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الإصابات هي لمخالطي مصابين في بيت لحم، لافتا إلى أن 6429 مواطنا يخضعون للحجر الصحي المنزلي، منهم 2676 في قطاع غزة.

ودعا المواطنين لزيادة الاهتمام الشخصي، وعدم الخروج من المنازل، وعدم الاختلاط، خاصة وأن السبب في ارتفاع الإصابات هو المخالطة.

في المقابل، أعلنت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس إلى 154 شخصا، مشيرة إلى أن نحو 38 ألف شخص لا يزالون قيد الحجر الصحي المنزلي، بمن فيهم نحو ألف طبيب و600 ممرض و170 من أفراد فرق الإسعاف و80 صيدليا.