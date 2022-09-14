17 إصابة بانفجار خزان وقود في سبها الليبية

انفجر خزان وقود بمدينة سبها بجنوب ليبيا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء فيما قال متحدث باسم مستشفى هناك إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا.

وأكد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، في تصريح صحفي إصابة 17 شخصا، من ضمنهم مدير مكتب إسعاف مطار سبها الذي أصيب بحروق أثناء تواجده لإنقاذ المصابين.

وأوضح أن كل المصابين نقلوا إلى المستشفى، وأن إصاباتهم جميعا “متوسطة”.

وطالب جهاز الإسعاف جميع فروعه في المنطقة الجنوبية بسرعة التوجه لدعم فرع سبها.

ويعتبر هذا الانفجار الثاني في سبها بعد آخر وقع مطلع آب/أغسطس الماضي على إثر تهافت مواطنين طلبا للبنزين من صهريج كان متوقفا على جانب الطريق.

وأدى الانفجار لوفاة نحو 20 شخصا، وجرح آخرين، ووقع بسبب تماس كهربائي حدث بين قطبي بطارية كانت تشغل مضخة لنقل الوقود من الصهريج.

ونتيجة للحادثة، شهد الجنوب الليبي في تلك الفترة موجة احتحاجات شعبية طالبت بتوفير السلع والخدمات، ولوح بعضها بإغلاق حقول النفط والغاز بالجنوب.

وفي وقت سابق، نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقاطع مصورة تكشف وقوع انفجار في محطة وقود بالطريق الزراعي الجديد بالقرب من حي الحساونة بمدينة سبها.