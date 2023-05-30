17 قتيلا بهجوم لحركة الشباب على قاعدة للجيش وسط الصومال

قتل 17 شخصا على الاقل خلال هجوم شنته حركة الشباب الصومالية على بلدة ماساغاوا وسط البلاد، بحسب ما افاد شهود الثلاثاء.

ونقلت وكالة انباء رويترز عن شاهد من المدينة قوله انه راى 17 قتيلا من المهاجمين وقوات الجيش في ماساغاوا (300 كلم شمال مقديشو)، مضيفا ان الاشتباكات لم تلبث ان انتقلت الى غابة قريبة في حين عاد الهدوء الى البلدة الخاضعة لسيطرة الحكومة.

واكد ضابط في الجيش مقتل 12 على الاقل من مسلحي حركة الشباب الذين شاركوا في الهجوم، غير انه نفى علمه بعدد الجنود القتلى.

وقال الضابط ان قوات الجيش التي صدت الهجوم تقوم في الاونة بمطاردة مسلحي الحركة في الغابة.

وبدوره ايضا، اكد الجيش الوطني عبر تويتر وقوع الهجوم، لكنه لم يحدد عدد القتلى من الطرفين. ولاحقا قال انه تمكن من قتل 30 من مسلحي الحركة.

أفاد بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية مقتل أكثر من 30 عنصرا من “الشباب”، خلال عملية بمدينة "ميساغواي" في محافظة "غلغذود" بولاية "غلمذغ" وسط الصومال pic.twitter.com/OR9xBzfAjr — مستقبل ميديا (@MustaqbalArabic) May 30, 2023

وكان مسلحو حركة الشباب هاجموا قبل يومين قاعدة في مدينة بولومرير جنوب غرب العاصمة تستضيف قوات اوغندية من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي.

وادعى بيان للحركة ان اكثر من 70 جنديا قتلوا في الهجوم.

ومنذ عام 2006 تقاتل الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الحكومة الصومالية، حيث استولت على مساحات واسعة من البلاد راحت تشن منها هجمات على فنادق وقواعد عسكرية ومنشآت حكومية.

وتتواصل هذه الهجمات على الرغم من نجاح الحكومة نسبيا في التصدي لها بالتعاون مع مليشيات قبلية محلية.