18 ألف إصابة بكورونا في إيران والسلالة الهندية تصل ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 18.6 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و394 حالة وفاة، فيما رصدت ماليزيا اول اصابة بالسلالة الهندية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 18698 إصابة جديدة، ووفاة 394 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.534.855، كما ارتفعت الوفيات إلى 72484 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.988.165 شخصا، مضيفة أن 5443 من المصابين في حالة حرجة.

ماليزيا ترصد سلالة "كوفيد-19" الهندية

الى ذلك، قال وزير الصحة الماليزي، أدهم بابا، إن بلاده رصدت أول إصابة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا ظهرت بالأساس في الهند، بعد أيام من فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من هناك.

وأضاف الوزير، أن السلالة المتحورة المعروفة باسم (بي.617.1) رصدت لدى زائر هندي تم فحصه في مطار كوالالمبور الدولي.

ولم يذكر الوزير متى تم رصد الإصابة بالسلالة الهندية.

ووصفت منظمة الصحة العالمية السلالة الهندية بأنها "تستحق الاهتمام" بما يشير إلى أنها ربما تحورت بصورة تجعل المرض أكثر قدرة على الانتشار، أو يسبب أعراضا حادة، أو أن اللقاحات قد لا تقي منه.

وتابع أدهم قائلا: "ننصح المواطنين بالتزام الهدوء.. كل جهود الصحة العامة ستستمر من أجل كسر حلقة العدوى وضمان السلامة العامة".

وأعلنت ماليزيا اليوم الأحد تسجيل 3418 إصابة جديدة بالمرض، مما رفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 415012، فيما بلغت الوفيات 1500.

وتواجه ماليزيا ارتفاعا في حالات الإصابة بالمرض، وحظرت يوم الأربعاء الرحلات الجوية من وإلى الهند، ومنعت المسافرين من أي وجهة هندية من دخول البلاد لمنع انتشار السلالة الجديدة.

وأطلقت ماليزيا في فبراير برنامجا للتحصين والوقاية من كوفيد-19 على مستوى البلاد بهدف إعطاء اللقاح لثمانين بالمئة من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة خلال عام.