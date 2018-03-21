20 قتيلا بينهم 16 طفلا في غارة جوية قرب ادلب السورية

ارشيف

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن ضربة جوية على قرية كفر بطيخ في إدلب بشمال غرب سوريا الواقعة تحت سيطرة المعارضة أسفرت عن سقوط 20 قتيلا يوم الأربعاء بينهم 16 طفلا.

وقال المرصد إن نحو 15 من القتلى في الجزء الشرقي من إدلب من أسرة واحدة.

ولا تزال أعداد القتلى قابلة للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة، ووجود مفقودين تحت أنقاض الدمار الناجم عن القصف الجوي على المنطقة.

يشار إلى أن هذه المجزرة الجديدة، تأتي بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة راح ضحيتها 9 مدنيين هم سيدة وطفلتها وطفلة أخرى بالإضافة لطفلين شقيقين وسيدة ثانية مع 3 من أطفالها، ينحدرون من ريف حماة الشرقي، ممن قضوا جراء القصف من قبل طائرات حربية استهدفت مخيمًا بمحيط بلدة حاس، في الريف الجنوبي الغربي لمدينة معرة النعمان، في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.

في حين وثّق المرصد في الـ 9 من شباط/ فبراير الماضي، مقتل 14 شخصًا بينهم 4 من عائلة واحدة، في غارات نفذتها الطائرات الحربية مستهدفة مناطق في بلدة حاس.