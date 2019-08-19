20 قتيلا من القاعدة باشتباكات مع الجيش الصومالي

أعلن الجيش الصومالي، الإثنين، مقتل نحو 20 عنصرا من مسلحي حركة الشباب في مواجهات مع القوات الحكومية الليلة الماضية في إقليم شبيلى السفلى جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها إذاعة العاصمة مقديشو الحكومية عن قائد القوات البرية الجنرال أدوى يوسف راغي.

وقال راغي إن مسلحي حركة الشباب شنوا هجوما مباغتا على مركز عسكري للقوات الحكومية بلدة بريري بإقليم شبيلى السفلى، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وأضاف أنه تم التصدي للهجوم، وقتل أكثر من 20 عنصرا من الشباب، دون توضيح ما إذا كانت هناك خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وحتى الساعة، لم تعلق حركة الشباب على مقتل عناصر تابعة لها في مواجهات دارت بينها وبين القوات الحكومية في بلدة بريري جنوبي البلاد.

وأطلقت القوات الحكومية في الأسابيع الماضية عمليات أمنية تستهدف قرى وبلدات تسيطر عليها حركة الشباب.