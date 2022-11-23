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20 مصابا في زلزال شمال غربي تركيا

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:19
ولاية دوزجة
ولاية دوزجة

أصيب 20 شخصا على الأقل اثر زلزال في ولاية دوزجة، شمال غربي تركيا.

وشعر بالزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

وأشارت وزارة الصحة في تركيا إلى أن الهزة الأرضية  تسببت في إصابة 20 شخصا.

موضحة أن أحد أن أحد الأشخاص أصيب بإصابات بليغة وتعود بسبب قفزه من شرفة بيته اثر حالة ذعر.

ووقع الزلزال في الساعة 04.08 بالتوقيت المحلي في قضاء "غول ياقا" بولاية دوزجة، التي تقع إلى الشرق من مدينة اسطنبول وعلى عمق حوالي 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

كلمات دالة:ولاية دوزجةتركيا

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