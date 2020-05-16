20 وفاة جديدة بكورونا في مصر ورفض مقترح بحظر شامل في الجزائر خلال العيد

سجلت مصر السبت عشرين وفاة جديدة بفيروس كورونا، بينما اعلنت دول عربية عدة عن اعداد متفاوتة للوفيات، في حين رفض المجلس الأعلى للأمن بالجزائر اقتراحا بفرض حظر شامل للتجول خلال العيد اسوة بما فعلته العديد من الدول الاسلامية.

أعلنت مصر السبت تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 11719 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 612 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في بيان إن 151 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى يوم السبت.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شمل إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.

في الإمارات، قال المتحدثة الحكومية، آمنة الضحاك، إنه تم تسجيل 4 وفيات و796 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 603 حالات شفاء.

وأوضحت الضحاك، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة الفيروس في الإمارات ارتفعت إلى 22 ألفا و627 إصابة منها 214 وفاة و7 آلاف و931 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 92 إصابة و9 حالات شفاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي إصابات الفيروس ارتفع إلى 6 آلاف و747، بينهم 12 وفاة و2762 حالة شفاء.

وفي موريتانيا، قال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف إنه تم تسجيل وفاة و11 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الزحاف، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 40 بينها 4 وفيات و6 حالات شفاء.

وأعلنت الجزائر السبت، تسجيل 6 وفيات، و192 إصابة، و138 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و821، بينها 542 وفاة، و3 آلاف و409 حالات تعاف.

وتمسك اجتماع للمجلس الأعلى للأمن بالجزائر السبت، بالإبقاء على إجراءات حظر التجوال الجزئي في البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، دون رفعها إلى مستوى "شامل" خلال عيد الفطر، كما اقترحت لجنة متابعة الوباء.

وأوضح بيان للرئاسة، أن الاجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، بحضور رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وأعضاء في الحكومة، إلى جانب قائد أركان الجيش اللواء السعيد شنقريحة، وقادة فروع أمينة في الجيش والشرطة.

ووفق البيان "ذكّر تبون بالإجراءات التي سبق اتخاذها على المستوى الوطني (الحظر الجزئي)".

وأكد تبون أن تلك الإجراءات "أثبتت نجاعتها"، مضيفا: "من الأهمية بمكان الإبقاء عليها نهاية هذا الشهر الفضيل وعيد الفطر".

والجمعة، أعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، الذي يترأس لجنة لمتابعة الوباء، أنه تم رفع طلب للسلطات العليا من أجل إقرار حظر شامل عام بمناسبة نهاية رمضان وعيد الفطر، بسبب خطر الزيارات العائلية في انتشار الفيروس.

وعقب الاجتماع الرئاسي، قالت وسائل إعلام محلية منها صحيفة الشروق، إن تمسك تبون بالتدابيرالسابقة ذاتها، بشأن مواجهة الوباء، يعني رفض مقترح وزارة الصحة بإقرار حجر شامل خلال عيد الفطر.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة تمديد حظر التجوال الليلي بكافة محافظات البلاد، وتعليق كافة النشاطات حتى 29 مايو/ أيار الجاري.

وفي العراق، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 4 وفيات و67 إصابة، إضافة إلى شفاء 37 مريضا.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 3 آلاف و260، بينها 121 وفاة، إضافة إلى شفاء ألفين و126 مريضا.

وفي المغرب، صرحت وزارة الصحة بتسجيل وفاتين و89 إصابة، إضافة إلى شفاء 87 مريضا.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 6 آلاف و741، بينها 192 وفاة، إضافة إلى شفاء 3 آلاف و487 مريضا.

في الأردن، أفادت وزارة الصحة عبر بيان، بتسجيل 11 إصابة إضافة إلى 3 حالات شفاء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 607، منها 9 وفيات، و404 حالات تعاف.

وفي ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) إنه سجل إصابة واحدة.

وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 65، منها 3 وفيات و28 حالة تعاف.