200 ألف اسرائيلي يتوجهون إلى سيناء

البوابة - توقعت وسائل إعلام عبرية، أن يتجه نحو 200 ألف اسرائيلي، إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ موسمه في سيناء.

وأفاد موقع "والا" العبري، بأن الإسرائيليين لن يكونوا وحدهم في سيناء لقضاء إجازتهم، بل من المتوقع أن يشاركهم سواح إيرانيون بعد أن سمحت السلطات المصرية لهم بدخول شبه الجزيرة الواقعة شمال غرب البلاد.

وفي إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، لتحسين السياحة الوافدة وزيادة الدخل المتأتي منها، فإنه سيتم السماح قريبا للإيرانيين المسافرين ضمن مجموعات منظمة بالحصول على تأشيرة عند وصولهم إلى جنوب سيناء.

وتأتي الخطوة تجاه السياح الإيرانيين، بهدف توسيع وصولهم إلى مناطق أخرى من مصر أيضا.

وأعلنت السلطات المصرية يوم الإثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات، والتي تهدف إلى تحسين كل ما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول إلى البلاد

ونوه "والا"، إلى أن الخطوة التي اتخذتها القاهرة بخصوص السياح الإيرانيين، تأتي في سياق العديد من الخطوات التي تتخذها دول في المنطقة تجاه إيران، لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط.

وأشار الموقع العبري، إلى إعلان الرياض الشهر الماضي تجديد علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، بالإضافة إلى ذلك، عملت مصر على رأب الصدع بينها وبين قطر وتجدد علاقاتها مع تركيا بشكل أقوى.