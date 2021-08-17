200 ألف ريال سعودي عقوبة عدم التزام الكمامة

في السعوديه فرضت هيئة الترفيه غرامات مالية للمخالفات المتعلقة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لجائحة كورونا.

وتبلغ غرامة إدخال غير الملتزمين بارتداء الكمامات أو ما يغطي الأنف والفم المنشآت 2000 ريال (533 دولارا أمريكيا) في حدها الأدنى، وتصل إلى 200 ألف ريال (53328 دولارا أمريكيا) بالحد الأقصى".

وقالت الهيئة في قائمة المخالفات إن غرامة إدخال المؤسسات لغير الملتزمين بارتداء الكمامات أو ما يغطي الأنف تبلغ 10000 ريال بالحد الأدنى و200 ألف ريال بالحد الأقصى.

وأضافت أن غرامة عدم ارتداء المواطن للكمامة في الفعاليات أو المؤسسات تبلغ 1000 ريال كحد أدنى و100 ألف ريال بالحد الأقصى.