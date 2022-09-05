2000 جندي اسرائيلي يقتحمون جنين لهدم منزل الشهيد رعد حازم

اقتحم اكثر من الفي جندي اسرائيلي مدينة جنين ومخيمها معززا بالمدرعات والجرافات من اجل هدم منزل الشهيد رعد حازم الذي نفذ هجوما في تل ابيب في ابريل الماضي حيث قتل واصاب 15 اسرائيليا

وقالت مصادر فلسطينية للبوابة ان قوات الاحتلال قامت بقطع الكهرباء عن مخيم جنين واشتبكت مع المقاومين المدافعين عن المخيم

واضافت ان قوات الاحتلال اجبرت الأهالي على الخروج من منازلهم واستخدمتهم كدروع بشرية في محيط شقة رعد حازم بجنين حيث اصيب 3 فلسطينيين بجروح

قوات من الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين . pic.twitter.com/3jTAJi3pUl — laila odeh الإعلامية ليلى عودة (@lailaodeh4) September 5, 2022

واعتقلت قوات خاصة إسرائيلية همام خازم، شقيق الشهيد رعد خازم، منفّذ عملية تل أبيب قبل نحو شهرين

وتؤكد مصادر امنية فلسطينية للبوابة ان قوات عسكرية كبيرة اقتحمت جنين من ثلاثة محاور مع تواجد تعزيزات في المعسكرات القريبة للاحتلال..

واشارت الى التحريض في الاعلام العبري في الاونة الاخيرة على جنين بلغ أشده، سيما بعد عملية الأغوار ، ولم يقتصر الامر على اعلامهم حتى ان قادتهم السياسية والعسكرية أيضا حرضت بشكل كبير على جنين.

ورجحت المصادر ان تكون قوات الاحتلال تبحث عن هدف ثمين لتحقيقه الليلة لتحقيقه، وقالت "قد يكون من خلال عمليات اعتقال واسعة، او من خلال استهداف شخصيات وازنة في جنين، او حتى عملية هدم لمنزل رعد".