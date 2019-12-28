21 قتيلا بينهم اجانب في حادث سير مروع في مصر

قتل 21 شخصا السبت، معظمهم عمال مصنع اضافة الى سواح اجانب، اثر تصادم حافلتين سياحيتين وشاحنة نقل على طريق العين السخنة بمحافظة السويس في مصر.

وقال مسؤول أمني إن "مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم أتوبيسين (حافلتين صغيرتين) وسيارة نقل بجوار منتجع سياحي شهير على طريق العين السخنة -الزعفرانة".

وأدى الحادث إلى وفاة 21 أشخاص وإصابة 8 على الأقل، حسب ما قالت المصادر.

بدوره، أفاد مصدر طبي داخل مستشفى السويس العام والذي تم نقل القتلى إليه بأن الضحايا "سائحتان من ماليزيا وهندي وثلاثة مصريين".

وأوضح المسؤول الطبي أن المصريين هم سائق إحدى الحافلات وعنصر أمن ومرشد سياحي.

وأضاف المصدر أن "بعض المصابين حالاتهم حرجة".

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة واصلاح الطرق المتهالكة.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، انخفضت حوادث السير على الطرق خلال عام 2018 إلى 8480 حادث مقابل 11098 حادث في العام السابق، مسجلة تراجعا بنسبة 23.6 في المئة.

وبلغت حصيلة قتلى حوادث السير العام الماضي في مصر 3087 شخصا مقارنة بـ 3747 في 2017، وفقا للأرقام الرسمية.

