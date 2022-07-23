21 قتيلا جراء السيول التي ضربت جنوب إيران (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا السيول التي ضربت جنوب إيران، جراء الامطار الغزيرة في محافظة فارس، إلى 21 قتيلا واثنين من المفقودين، حسبما أفادت السلطات الإيرانية.

وأوضح خليل عبد اللهي، مدير خلية الأزمة في محافظة فارس، أن "هطول الأمطار الغزيرة في مدينة استهبان أسفر عن انطلاق سيول من خلف سد رودبال، حيث اجتاحت السيول مجرى نهر رودبال والمناطق المحيطة به"، لافتا إلى أن "قوات النجدة وقوات عسكرية في المنطقة سارعت إلى نجدة المواطنين الذين حاصرتهم السيول، وتم إنقاذ 55 منهم، وقد جرفت السيول 15 سيارة، تم سحب 12 منها من وسط السيول".

وأشار مهدي خوبيار، مساعد الهلال الأحمر في المحافظة، إلى أن 150 شخصا شكلوا 30 فريقا للإنقاذ، ما زالوا مستمرين في عملية البحث عن المفقودين.