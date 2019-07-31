22 قتيلا من طالبان إثر غارات أفغانية وأمريكية

قُتل 22 مسلحا من حركة طالبان وأصيب 14 آخرون في غارات جوية منفصلة نفذتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، الأربعاء.

وذكر فيلق الرعد 203 في بيان أن سلاح الجو الأفغاني نفذ الغارات الجوية في منطقتي “سدوزئ” وطريق “آب باند” السريع.

وقال البيان إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 18 مسلحا من طالبان وإصابة 5 آخرين.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر فيلق الرعد 203 أن الغارات الجوية دمرت خمس دراجات بخارية خاصة بالمسلحين.

وفي الوقت نفسه، نفذت القوات الأمريكية غارة جوية في بلدتي “بالا” و”بايين” بمنطقة خوجياني، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين على الأقل وإصابة 9 آخرين.

وكان مسؤولون قالوا إن قنبلة على جانب الطريق انفجرت في حافلة في غرب أفغانستان، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 مدنيا.