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22 قتيلا من قوات النظام السوري بهجوم في محافظة حماة

22 قتيلا من قوات النظام السوري بهجوم في محافظة حماة
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