225 إنذارا بوجود قنابل في اول ايام العام الدراسي في بولندا

اعلنت السلطات البولندية انها تنقلت 225 انذارا كاذبا بوجود قنابل في المدارس التي فتحت أبوابها مع بداية العام الدراسي الجديد الأربعاء.

وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ كارول كيرزكوفسكي ": "نتلقى بلاغات بوجود قنابل عدة مرات في العام، لكننا تدخلنا اليوم 225 مرة".

وأوضح رئيس بلدية وولا بالعاصمة البولندية كرزيستوف سترتالكووسكي، أنه "مع الأول من سبتمبر وبداية العام الدراسي، عادت آفة التهديدات السنوية الكاذبة بوجود القنابل في مؤسساتنا التعليمية".

وأضاف "أنه أمر صعب بشكل خاص على التلاميذ الصغار الذين يباشرون دراستهم، وهو أمر مرهق جدا بالنسبة لهم".