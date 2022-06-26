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239 محكوما بالإعدام في الأردن

منشور 26 حزيران / يونيو 2022 - 02:40
مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني

أقر مقرر اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني غازي الذنيبات بأن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام حكما قطعيا في الأردن يصل إلى 239 محكوما.

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وأضاف الذنيبات في تصريح لقناة "رؤيا" أن "هناك توجه سياسي في الأردن منذ عام 2006 بتجميد تنفيذ عقوبة".

وتابع أن "تنفيذ حكم الإعدام كان موضوع جدل مشتعل منذ القرون الوسطى، وما زال مستمرا حتى يومنا هذا"، مشيرا إلى أن "كثيرين يؤيدون تنفيذ العقوبة، في الوقت الذي يوجد فيه كثيرون أيضا يرفضونها".

ولفت إلى أن "دول القارة الأوروبية كاملة ألغت عقوبة الإعدام، ومعظم الولايات الأمريكية كذلك، في الوقت الذي ما زالت اليابان وبعض الدول في العالم تطبق العقوبة".

وأردف قوله إن "100 دولة في العالم تصدر احكاما بالاعدام إلا أنها تجمد تنفيذ العقوبة، كما يفعل الأردن".

كلمات دالة:مجلس النواب الاردني

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