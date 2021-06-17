أردني يضرب ابنته حتى الموت لخسارتها منحة جامعية!

قال تقرير الطب الشرعي أن ”مساحة الكدمات شكلت 50%" من جسد الطالبة التي كانت في سنتها الجامعية الاولى.

أقدم رجل أردني على ضرب ابنته الجامعية حتى الموت، بسبب تدني علاماتها الدراسية، في جريمة أثارت غضبا عارما على مواقع التواصل في المملكة.

وصرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام العقيد عامر السرطاوي أن الأجهزة الأمنية، تحقق في ظروف وملابسات وفاة الشابة رانيا العبادي.

واضاف السرطاوي انه "تم القاء القبض على والدها وتحويله للقضاء وتم توقيفه في احد مراكز الاصلاح والتأهيل."

ونقلت قناة "رؤيا" عن مصدر مقرب من التحقيق قوله إن ”الضحية هي فتاة جامعيه بالسنة الدراسية الأولى، وتدرس في الجامعة على حساب منحة دراسية، وفي يوم الجريمة كان والدها قد عرف أن ابنته حصلت على معدل علامات متدن وأن ابنته قد تخسر تلك المنحة“.

When will we ever stop hearing such stories?

Scary world!

"بأي ذنب قُتلت"#رانيا_العبادي pic.twitter.com/DST3bMJ5fc — ‏﮼أريام ♊︎ (@aryamalesa) June 16, 2021

وأشار المصدر إلى أن ”الجاني كان قد أحضر سلكا كهربائيا وبدأ بضرب ابنته به قرابة الساعة دون توقف“، فيما اعترف أمام المدعي العام بأنه ضرب ابنته لكن لم تكن نيته قتلها.

وذكر أن أشقاء الضحية ادعوا خلال التحقيق معهم، أن شقيقتهم ”قصرت في الامتحانات وتدنى معدل علاماتها“، مضيفين أن ”والدهم حاول إسعاف ابنته وإيقاظها عندما فقدت وعيها وسقطت على الأرض“.

كما نقلت القناة الأردنية عن مدير المركز الوطني للطب الشرعي، قوله إن ”الضحية جرى تشريحها في المركز من قبل لجنة طبية، بعد وفاتها في مستشفى خاص“.

الناس اللي بتقلك هو كان بضرب فيها ما توقع تموت.

كأنه عادي يضربها أما يموتها لا !

يا ربنا شو هالتخلّف!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/pP186RVNCQ — راما عطاوْنـــة (@ramaatawneh) June 16, 2021

وذكر مدير الطب الشرعي أن ”مساحة الكدمات شكلت 50% من جسدها“، مرجعا سبب وفاة الفتاة إلى إصابتها ”بنزيف داخلي تحت الجلد“.

مكالمة هاتفية

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، للطالبة الجامعية التي قتلت على يد والدها بطريقة وحشية في إحدى المحاضرات الجامعية "أون لاين".

وجاء في الفيديو المتداول، مديح من الدكتورة إيمان الغنايم للطالبة المرحومة بعد حصولها على علامة 50/50 في إحدى الامتحانات الجامعية.

وقالت الدكتورة: "ماشاء الله علامتك 50 في الامتحان، (30 امتحان و20 مشاركة)، وان شاء الله العلم قبل العلامة تستحقين".

وكانت المرحومة قد أرسلت رسالة إلى الدكتورة الغنايم تعدها فيها بأن تحصل على أعلى العلامات في امتحان مادة الثقافة.

وحملت المراسلة بين الدكتورة والمرحومة ما يلي: "يعطيكي الف عافية دكتورة... ربنا يبارك فيكي ويجزيكي كل خير .. ان شاء الله يارب دكتورة برفع راسك باعلى علامات بمادة الثقافة وان شاء الله بكرا علامات ترفع راسك لانو تعبك م لازم يروح ع فاضي ربنا يسعد قلبك اغلى وافضل دكتورة وربنا يحميلك أولادك ويخليلك اياهم".

وكانت إحدى صديقات المرحومة، نشرت على صفحة الفيسبوك حول وفاة صديقتها العبادي أنها أبلغتها منذ فترة بأنها تعاني قلة النوم بسبب دراستها المتواصلة خوفا من تعنيف والدها لها.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي أثارت الحادثة صدمة واستياء واسعا، حيث ندد ناشطون بالجريمة، وسط مطالبات بإيقاع عقوبات مشددة بحق الأب.

وتصدر وسم حمل اسم الفتاة قائمة الأعلى تداولا في الأردن، وعبر المشاركون فيه عن غضبهم وحزنهم على مقتل الفتاة التي راحت ضحية جريمة بشعة وغير مبررة، بحسب قولهم.

إقرأ أيضا:

السعودية: تقاضي زوجها لتجسسه على هاتفها

دعوات فلسطينية للتصعيد ردا على اعدام الدكتورة مي عفانة