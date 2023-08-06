24 قتيلا اثر انقلاب حافلة ركاب في المغرب

اسفر انقلاب حافلة وسقوطها في واد عميق في اقليم إقليم أزيلال بوسط المغرب الاحد، عن مقتل جميع ركابها وعددهم 24 شخصا بينهم امراتان وطفل، بحسب ما اعلنته السلطات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سلطات الاقليم قولها ان الحافلة انقلبت عند احد المنعطفات اثناء كانت متجهة بركابها الى السوق الأسبوعية في مدينة دمنات القريبة من ملتقى جبال الأطلس المتوسط والكبير المغربية.

واوضحت السلطات ان الحافلة تحطمت اثر سقوطها خلال الانعطاف في واد عميق على طريق جبلي خطير.

واكد مدير مستشفى دمنات يوسف مخلوفي ان كافة ركاب الحافلة لقوا مصرعهم، ومن بينهم امرأتان وطفل.

وقالت السلطات ان تحقيقا جرى فتحه في الحادثة التي تعد حصيلتها الأعلى بين حوادث السير المتكررة في البلاد، والناجمة عن خطورة الطرق في هذا البلد كما في بقية الدول المغاربية الاخرى.

ورغم الجهود التي يبذلها المغرب من اجل خفض اعداد حوادث السير الى النصف بحلول 2026، لكن العام الماضي شهد مقتل 3201 شخصا جراء ما يزيد على 114 الف حادث.

فاجعة كبرى بطريق ايواريضن/دمنات.. لقي 24 شخصا مصرعهم، صباح اليوم الأحد، في حادثة سير مميتة جراء انقلاب سيارة كبيرة من نوع (ترانزيت207 Mercedes) على الطريق الرابطة بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بولخلف بإقليم أزيلال .

الله يرحمهم🤲🥲

أحد طرق الموت

فينكم المسؤولين شفارين ؟😡👊🥲💔 pic.twitter.com/l2UYmpke1n — ربي يحفظ ملكي وبلادي 🙏🏻🇲🇦 (@LeilaLleilati) August 6, 2023

وكان خمسة اشخاص لقوا حتفهم واصيب 27 في حادث سير وقع قرب العاصمة الرباط في اذار/مارس، وقبلها قتل 11 شخصا واصيب 43 اخرون في حادث وقع قرب مدينة تازة شمال شرق البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما كان حادث وقع في مدينة خريبكة شرق الدار البيضاء في آب/أغسطس 2022، قد اودى بحياة 23 شخصا واصابة 36 اخرين.

ويعتمد غالبية سكان المغرب البالغ عددهم 37 مليون نسمة على الحافلات على نطاق واسع من اجل التنقل خصوصا في المناطق النائية والريفية.