مشهد مروع للغاية: عشرات الضحايا يتناثرون بعد حادث قطار في باكستان

خرج قطار عن مساره قرب محطة "الصحراء" للسكة الحديدية في مدينة نوابشة بمحافظة السند جنوب باكستان، مما أدى إلى مصرع 15 شخصاً على الأقل وإصابة 45 آخرين، حسبما أعلن وزير السكك الحديدية خواجا سعد رفيق.

ووصف رفيق الحادث بأنه "كبير للغاية"، وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تم إرسالها على الفور إلى الموقع لتقديم المساعدة.

كان القطار الهزارة السريع في طريقه من كراتشي إلى أبوت آباد عندما خرجت 8 عربات عن مسارها، مما تسبب في حادث مروّع أودى بحياة العديد من الركاب وتسبب في إصابة آخرين.

وقامت السلطات الباكستانية بإرسال قطار إغاثة إلى الموقع للمساعدة في التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وتعتبر حوادث القطارات من أكثر الكوارث الناجمة عن النقل العام في باكستان، وتسبب في خسائر كبيرة للأرواح والممتلكات.

