24 قتيلا جراء فيضانات وسيول عارمة في إيران

تسببت سيول وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تشهدها مناطق قرب طهران من الاربعاء، عن مقتل 24 شخصا على الاقل بحسب ما اعلنته جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في بيان الجمعة.

وأوضحت الجمعية أنه "نظرا للأمطار الغزيرة والسيول في قرية إمام زاده داوود إلى الغرب (من العاصمة)، ومناطق فيروزكوه ورودهن ودماوند إلى الشرق من طهران، توفي 24 شخصا".

وأشارت إلى استمرار "عمليات الإنقاذ والبحث عن 19 شخصا مفقودين في هذه المناطق الواقعة ضمن محافظة طهران.

وتتأثر مناطق واسعة من الجمهورية الإسلامية اعتبارا من الأربعاء، بتساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة، ما انعكس سيولا وفيضانات وجرفا للتربة.

وحضت جمعية الهلال الأحمر في رسالة نصية قصيرة، الإيرانيين على تفادي الاقتراب من مجاري الأنهر أو زيارة مناطق التنزه في الجبال حتى الاثنين، مع استمرار التوقعات بهطول الأمطار في هذه الفترة.

ومن جانبه، أكد المحافظ محسن منصوري للتلفزيون الرسمي أنه في منطقة فيروزكوه، سجّل خلال الساعات الماضية مقتل 10 أشخاص وإصابة 12، بينما فقد أثر 16 آخرين.

وقال منصوري أن هذه المنطقة الجبلية على مسافة نحو 130 كلم شرق العاصمة كانت "الأكثر تضررا جراء انجراف صخري".

أكدت السلطات الخميس مقتل سبعة أشخاص على الأقل جراء سيول ضربت مناطق قرب طهران، أبرزها قرية إمام زاده داوود السياحية غرب العاصمة.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي الجمعة إن 18 محافظة من أصل المحافظات الـ31 في البلاد، تواجه سيولا وفيضانات جراء الأمطار الغزيرة، منها مازندران وألبرز ومركزي وأصفهان ويزد، إضافة إلى طهران.

وأفاد وحيدي الذي توجه إلى يزد (وسط)، أن "الطرق غمرتها المياه، لاسيما في الوسط التاريخي" للمدينة، المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة كان آخرها الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون السبت الماضي ان 22 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء سيول ضربت الجمعة مناطق في محافظة فارس (جنوب).

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