25 شخصا ينتحلون شخصية وزير التعليم المصري على فيسبوك

كشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في مصر ان حوالي 25 شخصا ينتحلون اسمه على فيسبوك.

وأشار شوقي إلى أن "السوشال ميديا أصبحت مرجعا، على الرغم من أنه وسيلة للمشاكل، والمسئولين طوال الوقت ينفوا المعلومات المغلوطة".

وقال شوقي "بينتحلوا شخصيتي ويبعتولي دعوة انضم ليهم .. والمشكلة في اللي بيتابعوه .. لأنهم بيبقوا فاهمين إن ده الوزير .. وإن الوزارة قالت .. لأ الوزارة ما قالتش .. ده ادعاءات وأنا بقولكوا انتبهوا".

وأضاف: "إحنا بناخد إجراء مع المواقع ديه، لكن المشكلة إن المواقع ديه بتتعمل كل ساعة، لذلك الأولى بالاهتمام هو معرفة الموقع الرئيسي الموثق للوزارة ومتابعته".