26 الف تركي امام القضاء بتهمة اهانة اردوغان

أفادت صحيفة "بيرغون" التركية، أن السلطات التركية تحقق حالياً مع نحو 26115 شخصاً بينهم آلاف القُصّر، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين الشخصيات التي أدينت بتهمة إهانة الرئيس، رئيسة حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول، كانان كافتانجي أوغل، التي حُكم عليها بالسجن لمدة سنة و 6 أشهر، وبرهان بوراك، وهي مواطنة تركية من مقاطعة فان الشرقية وحُكم عليها بالسجن لمدة 12 عاماً و3 أشهر.

وتعد إهانة الرئيس جريمة وفقاً للمادة 299 من قانون العقوبات التركي (TCK)، ويعاقب عليها بالسجن لمدة أربع سنوات كحد أقصى.

وذكرت الصحيفة أن 2462 شخصاً، من بينهم 19 قاصراً وأجنبيان، أدينوا، بينما حُكم على 687 شخصاً منهم خمسة أجانب بالسجن بتهمة إهانة أردوغان، فيما تم فرض غرامات مالية على 199 شخصاً آخر، من بينهم 11 قاصراً.

وقالت "بيرغون"، إنه تم تبرئة ثمانية وعشرين قاصراً وستة أجانب من إجمالي 1114 شخصاً، بينما تم الحكم على 2039 شخصاً منهم 117 قاصراً و 13 أجنبياً مع وقف التنفيذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات والإدانات بشأن المادة 299، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ تولي أردوغان منصبه كرئيس في عام 2014.