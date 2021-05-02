26 وفاة بكورونا في الأردن و15 في فلسطين

سجل الأردن، الأحد، 26 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت فلسطين 15 حالة مماثلة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، بتسجيل 26 وفاة بالفيروس، و824 إصابة، و3 آلاف و509 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 712 ألفا و901، منها 8 آلاف و897 وفاة، و688 ألفا و519 حالة شفاء.

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، تسجيل 15 وفاة، و512 إصابة بكورونا.

وقالت الكيلة، إن 9 وفيات و233 إصابة سُجلت في غزة، في حين سجلت 6 وفيات، و279 إصابة في الضفة الغربية، فيما لم تتوفر معطيات عن مدينة القدس.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 326 ألفا و479، منها 3 آلاف 540 وفاة، و303 آلاف و801 حالة تعاف.