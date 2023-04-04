262 حالة طلاق في أول أسبوع من رمضان بالأردن

البوابه - كشف الدكتور حسان أبو عرقوب الناطق الرسمي باسم دائرة الإفتاء عن رقم صادم لمعدلات الطلاق في الأردن خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري.

وبلغت مجموع حالات الطلاق التي وقعت في الأردن خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 262 حالة طلاق مسجلة رسميا، بينهم جنسيات غير أردنية.

وأشار أبو عرقوب إلى أن معظم حالات الطلاق التي سجلت في الاسبوع الاول برمضان في أغلبها "طلاق واقع" بمعنى أن اغلب الحالات تعود الزوجة الى زوجها.

وفي سياق ذا صلة، لفت أبو عرقوب النظر إلى أن إجمالي الفتاوى التي تلقّتها دائرة الإفتاء خلال الأسبوع الأول من رمضان بلغ 11273 فتوى، تتعلق بأحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة، إلا أن معظمها تتمحور حول الصيام ومبطلاته.