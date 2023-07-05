27 قتيلا اثر سقوط حافلة ركاب في واد بالمكسيك

لقي 27 شخصا على الاقل مصرعهم واصيب اكثر من عشرين اخرين الاربعاء، اثر سقوط حافلة ركاب في واد جنوبي المكسيك بحسب ما اعلنت الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة إنّ الحصيلة الأولية هي 27 قتيلاً و21 جريحاً إصاباتهم خطرة.

وتشهد المكسيك باستمرار حوادث سير قاتلة تنجم عادة عن السرعات الزائدة وارهاق السائقين وافتقار المركبات الى الصيانة الضرورية.

🇲🇽#MÉXICO 🚨#URGENTE | Sube a 27 el número de muertos Y 21 heridos luego que un bus cayó por un barranco en la comunidad de Magdalena Peñasco, en #Tlaxiaco, #Oaxaca. #Mixteca #CDMX https://t.co/VFEB2K8rap pic.twitter.com/mwS7rUD2Sh — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) July 5, 2023

وتتعالى منذ سنوات مطالبات المنظمات المدنية بفرض قوانين وأنظمة اشد صرامة للحدّ من الحوادث القاتلة على طرقات البلاد.

وكان 17 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 15 في حادث تعرّضت له حافلة تقلّ مهاجرين بين ولايتي أوتشاكا جنوبي المكسيك وبويبلا (وسط)، في شباط/فبراير.

كما قتل ثمانية غواتيماليين وهندوراسي في حادث حافلة صغيرة كانوا على متنها في نويفو ليون في الشهر نفسه.

وكانت الحافلة متوجهة من مكسيكو سيتي إلى يوسوندوا في غرب واهاكا بحسب شرطة الولاية.