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27 قتيلا اثر سقوط حافلة ركاب في واد بالمكسيك

تاريخ النشر: 05 تمّوز / يوليو 2023 - 07:47
27 قتيلا اثر سقوط حافلة ركاب في واد بالمكسيك

لقي 27 شخصا على الاقل مصرعهم واصيب اكثر من عشرين اخرين الاربعاء، اثر سقوط حافلة ركاب في واد جنوبي المكسيك بحسب ما اعلنت الشرطة.

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وقال مسؤول في الشرطة إنّ الحصيلة الأولية هي 27 قتيلاً و21 جريحاً إصاباتهم خطرة.

وتشهد المكسيك باستمرار حوادث سير قاتلة تنجم عادة عن السرعات الزائدة وارهاق السائقين وافتقار المركبات الى الصيانة الضرورية.

 

 

وتتعالى منذ سنوات مطالبات المنظمات المدنية بفرض قوانين وأنظمة اشد صرامة للحدّ من الحوادث القاتلة على طرقات البلاد.

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وكان 17 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 15 في حادث تعرّضت له حافلة تقلّ مهاجرين بين ولايتي أوتشاكا جنوبي المكسيك وبويبلا (وسط)، في شباط/فبراير.

كما قتل ثمانية غواتيماليين وهندوراسي في حادث حافلة صغيرة كانوا على متنها في نويفو ليون في الشهر نفسه.

وكانت الحافلة متوجهة من مكسيكو سيتي إلى يوسوندوا في غرب واهاكا بحسب شرطة الولاية.

كلمات دالة:المكسيكحادث سير

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