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عشرات القتلى بهجوم صاروخي على سوق بدمشق وغارات بالغوطة

عشرات القتلى بهجوم صاروخي على سوق بدمشق وغارات بالغوطة
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