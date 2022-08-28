3 إصابات برصاص جنود الإحتلال الاسرائيلي في جنين (فيديوهات)

اندلعت مواجهات عنيفة فجر اليوم الأحد، في عدة أحياء بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، إثر اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي للمدينة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عملية الاقتحام أسفرت عن إصابة 3 شبان بالرصاص الحي، حيث تم نقلهم إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، بينهم شاب يبلغ 18 عاما أصيب في الصدر، وشاب يبلغ 20 عاما مصاب بالقدمين، وشاب يبلغ 27 عاما مصاب في البطن".

⭕ إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين pic.twitter.com/9ewKgPoSg0 — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) August 28, 2022

وأفادت مصادر محلية بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على شاب كان يقود دراجة نارية في منطقة وادي برقين جنوب جنين.

يأتي ذلك بعد إصابة شاب فلسطيني وجندي إسرائيلي جراء حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات شنتها القوات الإسرائيلية الخميس، في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.