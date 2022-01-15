3 جرحى بهجوم بسكين قرب جامعة طوكيو

أصيب 3 أشخاص خارج حرم جامعة طوكيو صباح اليوم السبت.

وألقت الشرطة اليابانية القبض على صبي يبلغ من العمر 17 عاما للاشتباه في طعنه

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه تم ابلاغ الشرطة بالحادث الذي وقع أمام البوابة الرئيسية للجامعة في حوالى الساعة 8:30 صباحا، مضيفة أن ثلاثة أشخاص كانوا واعين لدى نقلهم إلى المستشفى بعدما هاجمهم شاب بسكين أثناء تجمع الطلاب لأداء امتحان القبول.

واعتقلت الشرطة المهاجم وهو طالب بالمدرسة الثانوية من مدينة ناغويا، للاشتباه في محاولة اغتيال.

وقال المراهق للشرطة إنه كان يريد أن يموت جراء الحادث لأن "دراستي لم تتقدم بشكل مرض"، حسب صحيفة "أساهي".

وقالت مصادر أمنية إن بين المصابين طالبين في المدرسة الثانوية كانا على وشك الخضوع لامتحانات قبول جامعية، ورجلا في السبعينيات من عمره.

وتجرى امتحانات القبول يومي السبت والأحد في 677 موقعا في مختلف أنحاء اليابان، ويشارك فيها أكثر من 530 ألف شخص.