3 دول عربية مرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني عليها

دخلت ثلاث دول عربية، اليوم السبت، في دائرة إمكانية سقوط حطام الصاروخ الصيني العائد من الفضاء بعد خروجه عن السيطرة، بحسب آخر تحديثات مركز الفلك الدولي، الذي حدد موعد السقوط ، في تمام الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش من مساء اليوم.

وبحسب تغريدة نشرها المركز، محملة بخريطة، والمسار المحتمل للصاروخ، قال: "إن جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها، ومن بينها السعودية والسودان وقطر".

تحديث (3) #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني



بحسب (USSTRATCOM): موعد السقوط 30 يوليو، 17:47 غرينتش ± 5 ساعات. خارطة (1)



بحسب(IAC): 30 يوليو الساعة 16:54 غرينتش ± 6 ساعات. خارطة (2)



جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها. السعودية قطر السودان من ضمنها #عاجل pic.twitter.com/giJ9g02KzL — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022

وأطلقت الصين يوم 24 يوليو 2022 صاروخا فضائيا اسمه "Long March 5" من طراز "CZ-5B"، حاملا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة "Wentian" وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية "Tiangong".

مكونات الصاروخ

ويتكون الصاروخ من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط. وتدور المرحلة الرئيسية حاليا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

وحيث أن هذه القطعة تدور حول الأرض وهي قطعة صناعية، فإنها تسمى الآن قمرا صناعيا، وهي من نوع الحطام الفضائي. وخلافا لما هو شائع بشكل مبالغ فيه، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع متكرر بشكل أسبوعي، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه لقطعة أكبر من المعدل المعتاد.

ويبلغ طول هذا الحطام 33 مترا وقطره 5 أمتار ووزنه 21 طنا تقريبا، وهو يدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كيلومتر في الساعة.