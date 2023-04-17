3 زعماء عرب هنؤوا الاسد بعيد استقلال سورية

3 زعماء عرب من بين مهنئي الرئيس السوري بشار الاسد بعيد الاستقلال الذي يصادف يوم 17 ابريل - نيسان من كل عام ، ووفق وكالة الانباء السورية سانا فقد تمنى المهنؤون للسوريين مزيد من الاستقرار والتقدم بمناسبة الذكرى77 لعيد جلاء القوات الفرنسية عن الاراضي السورية

وقالت وكالة الانباء السورية ان الرئيس بشار الاسد تلقى برقيات تهنئة من قادة دول عربية واجنبية شقيقه وصديقة وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وكيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية ومن قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومن أونغ هيلانغ رئيس مجلس إدارة الدولة في جمهورية اتحاد ميانمار.

كما هنا 3 زعماء عرب الرئيس السوري بهذه المناسبة وهم رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، ومن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا.

وتشهد الدبلوماسية السورية انفتاحا على الدول المحيطة والعربية في اعقاب كارثة الزلزال المدمر يوم 6 فبراير شباط الماضي حيث زار الرئيس السوري عدة دول ويستعد لزيارة اخرى فيما يقوم وزير خارجيته فيصل المقداد بجولة مكوكية الى عدة عواصم عربية