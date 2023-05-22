3 شهداء في اكبر عدوان اسرائيلي على مخيم بلاطة

نعت حركة فتح شهداء مخيم بلاطة شرقي نابلس الذين سقطو برصاص الاحتلال في اكبر اقتحام لقوات الجيش والفرق الخاصة في تاريخ المخيم الفلسطيني

وقالت مصادر ان الوحدات الاسرائيلية الخاصة اغتالت فجر اليوم فتحي جهاد عبد السلام رزق (٣٠ عاماً)، عبد الله يوسف محمد أبو حمدان (٢٤ عاماً)، محمد بلال محمد زيتون (٣٢ عاماً).

وخلال العملية اقتحمت القوات الاسرائيلية ثلاثين منزلاً واقدمت على تفجير ثلاثة منازل بالصورايخ، وإصابة وإعتقال عدداً من المواطنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم الاثنين وسط إطلاق كثيف للرصاص حيث اصيب ستة فلسطينيين ايضا جروح أحدهم حرجة.