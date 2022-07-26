3 قتلى باطلاق نار استهدف مشردين في كندا

لقي 3 اشخاص على الاقل حتفهم، بينهم مشتبه به، بعد تعرض أربعة ضحايا لإطلاق نار في عدة مواقع في لانغلي بكولومبيا البريطانية وفق ما ذكرت شرطة الخيالة الملكية الكندية

وقتل شخصين وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة ، وقالت الشرطة انه تم التعرف على المشتبه به في وقت لاحق وقتله من قبل الشرطة، لتنهي بذلك سلسلة من الهجمات استهدفت المشردين في المنطقة، بحسب اعتقاد الشرطة.



و نقلت امرأة في حالة حرجة إلى مستشفى "لانغلي ميموريال"، إلى جانب رجل تعرّض لجروح خطيرة في قدمه.

ولن تفصح الشرطة عن اسم المشتبه به أو أسماء الضحايا، قبل إبلاغ أفراد عائلاتهم القريبة.

وأفادت الشرطة، أنها لا تزال لا تعرف الدافع وراء الهجوم المميت، ولا ما إذا كانت هناك أي علاقة بين المشتبه به المتوفى والضحايا.

وتقع لانغلي على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب شرق فانكوفر، وهي مدينة ساحلية في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية الغربية.



وقالت عمدة المدينة فال فان دن بروك في مؤتمر صحفي: "مررنا بمأساة هذا الصباح داخل أحيائنا".

وزعمت أنّ مشكلة المشردين، كانت أسوأ في مقاطعة بريتيش كولومبيا مقارنة مع المقاطعات الاخرى. داعية المسؤولين على جميع المستويات، إلى "فعل المزيد" في سبيل معالجتها.