3 قتلى من الجيش الهندي إثر هجوم مسلح في كشمير

قتل 3 جنود من الجيش الهندي، صباح اليوم الخميس، إثر هجوم على معسكرهم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، وأفاد مسؤولون، بأن اثنين من المهاجمين قتلا بعد معركة مسلحة معهم.

وقال موكيش سينغ، الضابط الكبير في الشرطة، إن ما لا يقل عن مهاجمين اثنين مسلحين بالبنادق والقنابل اليدوية هاجموا المعسكر في منطقة دارال النائية في منطقة راجوري الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وأضاف سينغ أن الجنود ردوا على الهجوم، ما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت ثلاث ساعات على الأقل، وأصيب فيها جنديان فضلا عن سقوط القتلى الخمسة.

🚨Breaking: Major Terrorist attack, heavy firing by 2 Terrorist Pigs😡on Army base near Rajouri Jammu & Kashmir. Both Terrorists killed in Encounter by brave soldiers. 3 Soldiers martyred attain Veergati😞🙏🏻🇮🇳Prayers 4 soldiers who sacrificed their lives🙏🏻ॐ शांति 🙏🏻

Indian Army pic.twitter.com/PvHGmvDcnJ — Jyot Jeet (@activistjyot) August 11, 2022

وذكر مسؤولون أن تعزيزات من الجنود وشرطة مكافحة التمرد طوقت المخيم مع احتدام القتال في الداخل.

وقالت الشرطة الأربعاء إن القوات الحكومية قتلت ثلاثة متمردين في منطقة بودغام خلال عملية لمكافحة التمرد.

وتطالب الهند وباكستان بأراضي كشمير المقسمة، وتصر الهند على أن التشدد في كشمير هو إرهاب ترعاه باكستان، وتنفي باكستان الاتهام، فيما يعتبره معظم الكشميريين المسلمين كفاحا شرعيا من أجل الحرية.