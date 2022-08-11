  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. 3 قتلى من الجيش الهندي إثر هجوم مسلح في كشمير

3 قتلى من الجيش الهندي إثر هجوم مسلح في كشمير

منشور 11 آب / أغسطس 2022 - 10:30
جنود من الجيش الهندي
جنود من الجيش الهندي

قتل 3 جنود من الجيش الهندي،  صباح اليوم الخميس، إثر هجوم على معسكرهم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، وأفاد مسؤولون، بأن اثنين من المهاجمين قتلا بعد معركة مسلحة معهم.

وقال موكيش سينغ، الضابط الكبير في الشرطة، إن ما لا يقل عن مهاجمين اثنين مسلحين بالبنادق والقنابل اليدوية هاجموا المعسكر في منطقة دارال النائية في منطقة راجوري الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وأضاف سينغ أن الجنود ردوا على الهجوم، ما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت ثلاث ساعات على الأقل، وأصيب فيها جنديان فضلا عن سقوط القتلى الخمسة.

وذكر مسؤولون أن تعزيزات من الجنود وشرطة مكافحة التمرد طوقت المخيم مع احتدام القتال في الداخل.

وقالت الشرطة الأربعاء إن القوات الحكومية قتلت ثلاثة متمردين في منطقة بودغام خلال عملية لمكافحة التمرد.

وتطالب الهند وباكستان بأراضي كشمير المقسمة، وتصر الهند على أن التشدد في كشمير هو إرهاب ترعاه باكستان، وتنفي باكستان الاتهام، فيما يعتبره معظم الكشميريين المسلمين كفاحا شرعيا من أجل الحرية.

كلمات دالة:كشميرجيش هندي

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...