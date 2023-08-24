3 قتلى من "العمال الكردستاني" بينهم مسؤول كبير بغارة تركية شمالي العراق

اعلنت سلطات اقليم كردستان في شمال العراق مقتل ثلاثة من اعضاء حزب العمال الكردستاني، بينهم قيادي كبير، في غارة بطائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة كانت تقلهم شمالي اربيل عاصمة الاقليم الخميس.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان ان المسيرة التابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمقاتلي الحزب في قضاء سيدكان شمالي محافظة اربيل، ما نجم عنه مقتل ثلاثة اشخاص، هم مسؤول كبير واثنان من مقاتلي الحزب.

وتقع منطقة سيدكان قرب الحدود الإيرانية.

وتزامن الهجوم مع زيارة يقوم بها حقان فيدان وزير الخارجية التركي لاقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وقد دعا فيدان الحكومة العراقية قبل توجهه من بغداد الى كردستان في وقت سابق الخميس، الى الانضمام لانقرة وحلفائها الغربيين في تصنيف حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية.

وقتل عشرات الالاف منذ اعلان حزب العمال الكردستاني تمرده في تركيا عام 1984.

اثناء استقبالة من قبل البارزانيين .. قبل قليل مقتل ثلاثة مواطنين في منطقة سيدكان التابعة لأربيل جراء قصف تركي عليهم وصادف في نفس التوقيت استقبل نيجيرفان البارزاني و مسرور البارزاني وزير الخارجية و رئيس المخابرات التركي pic.twitter.com/3rsGM09x6j — Bilal kurdi (@Bilalkurdi111) August 24, 2023

وكثف الجيش التركي مؤخرا ضرباته على مقاتلي الحزب في العراق، علما انه يقيم قواعد عسكرية في هذا البلد منذ نحو ربع قرن، ويشن منها هجمات ضد معسكرات تدريب وقواعد هؤلاء المتمردين في المنطقة.

وتتغاضى سلطات اقليم كردستان عن الهجمات التي يشنها الجيش التركي ضمن مناطقها، ولا يصدر عنها اكثر من ادانات عقب كل هجوم من هذا النوع.

ويهدف اقليم كردستان من خلال ذلك الى عدم اغضاب انقرة التي تعد احد شركائه التجاريين الرئيسيين، ويرتبط معها ضمن تحالف استراتيجي.

واعلن العراق مؤخرا ان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزوره قريبا، ودون تحديد موعد للزيارة.

