3 مدن اوربية تعلن قطع العلاقة مع اسرائيل

اعلنت مدن اوربية بارزة عن مقاطعة المنتجات التي تصدرها المستوطنات الاسرائيلية بصفتها منتجات خرجت من بؤر غير شرعية ولا يعترف بها العالم.

اوسلو تقاطع البضائع الاسرائيلية

ورحبت حركة مقاطعة اسرائيل (BDS)، إعلان العاصمة النرويجية أوسلو حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالمستعمرات الإسرائيلية، واكدت حركة المقاطعة ان التعامل مع تلك المنتجات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

برشلونة تقطع العلاقة مع اسرائيل

واعلنت الـ BDS عن تقديرها لـ قرار مجموعات التضامن والنقابات والأحزاب النرويجية الذي لحق قرار رئيسة بلدية برشلونة بتجميد العلاقات مع "نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي".

ودعت الـ BDS مدن العالم إلى الانضمام لأوسلو وبرشلونة و"قطع علاقاتها مع العدوّ الإسرائيلي وقوفاً في وجه التواطؤ العالمي مع جرائم الاحتلال ودعماً للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة"

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مدينة بلجيكية تتبنى قرار قطع العلاقات مع إسرائيل

على صعيد متصل تبنت مدينة لييج البلجيكية اقتراح حزب العمال (PTB) بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل، طالما أنها لا تحترم القانون الدولي.

واكد رئيس حزب اليسار راؤول هديبو عبر فيسبوك ان هذا : «فوز عظيم لحزب العمال (PTB)، بفضل دعم الأشخاص الذين احتشدوا أمس خارج قاعة مدينة لييج أمام المجلس الطائفي». وأضاف: «قررنا بوقف العلاقات مع إسرائيل ما دامت مستمرة في انتهاك القانون الدولي».

واختتم بالقول: «بعد أوسلو وبرشلونة، لييج تنضم إلى مدن التضامن مع فلسطين، دعونا نواصل المعركة حتى تحذو المزيد والمزيد من المدن حذوها».