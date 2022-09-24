30 أسيرا فلسطينيا يبدأون إضراباً عن الطعام

يبدأ 30 اسيرا فلسطينيا ينتمون الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي يوم الاحد اضرابا مفتوحا عن الطعام للضغط من أجل انتزاع حياتهم وحريتهم.

واكدت الجبهة الشعبية ان المعتقلين الإداريين يتجهزون لخوض معركة الإضراب رفضا للاعتقال الاداري وهو السلاح الذي تستخدمة اسرائيل ضد الفلسطينيين لابقاءهم قيد الاعتقال دون محاكمة ويحق لها التمديد الى فترات مفتوحة

وقالت الجبهة الشعبية ان سلطات الاحتلال تعمل على التواصل مع الاسرى بهدف اقناعهم للتراجع عن خطوتهم وتقديم عرض لهم، مؤكدة أن هناك تشبث واضح من الأسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري.

وأكد المعتقلون الإداريون في بيان لهم، جهوزيتهم في أعلى مستويات لإطلاق معركتهم الجديدة، داعين لحل الخلافات الداخلية وتوحيد البوصلة بالالتفاف حول معركتهم ضد الاعتقال الإداري.

ودعا المعتقلون في بيانهم، إلى إسناد نضالهم ضد الاعتقال الإداري وعربدة الاحتلال، وانتصارًا لوحدة الشعب الفلسطيني.