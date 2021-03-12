31 دولة توجه نداء لمصر بشأن حقوق الإنسان

أصدرت نحو 30 دولة غربية اليوم الجمعة بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يندد بسياسات الحكومة المصرية في هذا المجال.

وأكدت وكالة "رويترز" أن 31 دولة، منها الولايات المتحدة التي تتمتع بصفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان، وقعت على البيان الذي تلته فنلندا على المجلس، وهو الأول من نوعه منذ عام 2014.

ويدعو البيان الحكومة المصرية إلى الكف عن ملاحقة النشطاء والصحفيين والذين تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ويطالبها بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع. (رويترز)