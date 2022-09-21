300 الف جندي ينضمون للجيش الروسي

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن استدعاء 300 ألف جندي احتياط، للانضمام الى القوات النظامية المسلحة ، فيما قالت مصادر للبوابة ان 150 الف جندي روسي فقط يقاتلون في اوكرانيا يتم تعويض عدد القتلى فقط، من دون زيادة في المجموع العام المقاتل

ووفق احصائية روسية وهي ما اعلنها شويغو فان عدد قتلى الجيش في اوكرانيا بلغ 5 آلاف و937 جنديا منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي

واكد الوزير الروسي انه التعبئة الجزئية ستستدعي 300 الف مقاتل، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، عن تعبئة عسكرية جزئية، وكشف وزير الدفاع انه سيتم استخدام الاسلحة النووية ان لزم الامر حيث ستكون كل انواع الاسلحة في خدمة الجيش الروسي المقاتل

وشدد على ان "روسيا تحارب (قوى) الغرب مجتمعا لا الجيش الأوكراني وحده"، حيث يشارك في الجانب الاوكراني 70 قمرا صناعيا عسكريا وأكثر من 200 قمرا مدنيا لحلف شمال الأطلسي

وتزامن اعلان بوتين التعبئة الجزئية مع إعلان اقاليم ومناطق شرق وجنوب أوكرانيا، إجراء استفتاء للانضمام إلى الاتحاد الروسي.