31 قتيلا بانهيار منجم ذهب جنوب السودان

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم للذهب جنوب السودان الى واحد وثلاثين شخصًا فيما لا يزال عدد اخر تحت الانقاض وتسعى السلطات لانقاذهم.

8 مفقودين

ووقع الحادث قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، وتاكد مقتل 31 شخصا فيما لا يزال البحث جاريا عن 8 اخرين ، وقالت تقارير ان المنجم كان مغلقا منذ عام تقريبا، بقرار الحكومة التي وضعت عليه حراسات، بسبب انهيار ادى الى مقتل 4 اشخاص الا ان الحراسات ازيلت قبل اسابيع، فعاد العمال والاهالي لعملية البحث

تضاعف انتاج الذهب

وتضاعف إنتاج السودان الرسمي من الذهب في النصف الأول من عام 2021 مع كبح السلطات لعمليات التهريب، مما يمثل نجاحًا جزئيًا في جهود إنقاذ الاقتصاد.

وسجل السودانإنتاجًا بلغ 30.3 طنًا بين يناير ونهاية يونيو، مقارنة بـ 15.6 طن في نفس الفترة من العام السابق. كما حصل على إيرادات بنحو 38.2 مليار جنيه (86 مليون دولار) من مبيعات الذهب في النصف الأول من 2021، ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي إنتاج 100 طن بنهاية العام.

مليونا شخص يبحثون عن الذهب

تنتشر المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب . وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بحوالي مليوني شخص ينتجون حوالي 80% من انتاج البلاد الذي يبلغ حوالي 80 طن سنويا .

يعاني السودان من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يزيد عن 300 %.