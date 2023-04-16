31 قتيلا بهجمات لداعش على جامعي كمأة ورعاة وسط سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد، ان 31 شخصا لقوا مصرعهم في هجمات لخلايا تنظيم داعش استهدفت جامعي كمأة ورعاة ماشية وسط سوريا.

واوضح المرصد ان 26 شخصاً على الأقل، بينهم عشرة مسلحين موالين للحكومة السورية اثر هجوم لخلايا داعش على جامعي كمأة في منطقة دوزين شرق مدينة حماة.

واضاف ان مسلحين تابعين لداعش يستقلون دراجات نارية، هاجموا رعاة ماشية في ريف دير الزور، فقتلوا اربعة منهم وخطفوا اثنين اخرين، كما قاموا بالسطو على قطيع اغنام كانوا يقومون برعيه في المنطقة.

وكان داعش سيطر على مناطق واسعة من ريف حماة الشرقي عام 2014، قبل ان يتم طرده منها بعد ذلك بثلاث سنوات.

وكثف التنظيم هجماته في البادية السورية منذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

ورغم الخطر المحدق، يواصل القاطنون على تخوم البادية السورية المترامية الاطراف العمل في جمع الكمأة التي تباع باثمان مرتفعة خصوصا في اسواق دمشق.

وتوفر هذه الثمرة للسكان مصدر رزق مهم في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية جراء الحرب المستمرة في البلاد من 12 عاما.

ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من 230 قتيلا سقطوا في هجمات لتنظيم داعش في البادية السورية منذ مطلع العام.

وتسببت الحرب في سوريا بمقتل نصف مليون شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.