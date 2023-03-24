داعش يذبح 15 شخصا خلال جمعهم الكمأة وسط سوريا

اقدم مسلحو تنظيم داعش على ذبح 15 شخصا بالسكاكين خلال جمعهم الكمأة في بادية حماة الشرقية وسط سوريا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

وقال المرصد ان القتلى هم 7 مدنيين و8 مسلحين عشائريين ينتمون الى مليشيا موالية للحكومة السورية، مضيفا ان أكثر من 40 شخصا آخر "لا يزالون في عداد المفقودين منذ وقوع الجريمة" يوم الخميس .

واوضح ان الحادثة وقعت بين جرف مارينا وحريبة بريف سلمية ضمن بادية حماة الشرقية، اثناء عمل الضحايا في جمع الكمأة التي بدأ موسم جمعها في شباط/فبراير.

والشهر الماضي قتل تنظيم داعش 68 شخصا من جامعي الكمأة في ريف حمص الشرقي، وفق المرصد.

كما قتل آخرون في انفجار ألغام كان زرعها داعش خلال سيطرته على المنطقة.

ويستمر موسم الكمأة حتى نيسان/ أبريل وهي تباع بسعر مرتفع، ما يجعلها مصدر رزق للكثيرين ممن طحنتهم الاوضاع الاقتصادية في ظل حرب مستمرة منذ 12 عاما.

وتسببت الحرب في سوريا بمقتل نصف مليون شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.