315 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 315270 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

وسُجلت رسمياً أكثر من 4.727.220 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأعداد إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 1.700.000 مصاب على الأقل.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير الماضي، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 89564 وفاة من أصل 1.486.742 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 272265 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 34636 وفاة من بين 243303 إصابة. وتليها إيطاليا مع 31908 وفاة (225435 إصابة). وتحل فرنسا رابعةً مع 28108 وفاة (179569 إصابة)، ومن ثم إسبانيا مع 27650 وفاة (231350 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82954 إصابة (7 إصابات جديدة بين الأحد والاثنين) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78238 شخصاً.

342 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أن ألمانيا سجلت 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 174697. وزاد عدد الوفيات 21 حالة إلى 7935.

إصابات روسيا تحافظ على مستوى ما دون الـ10 آلاف

يأتي ذلك فيما أبلغت روسيا اليوم عن 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678.

وجاءت الزيادة اليومية في الحالات أقل من 10 آلاف لليوم الثالث على التوالي، وهو رقم تجاوزته الإصابات اليومية معظم شهر مايو/أيار.

وقال مركز إدارة مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 91 توفوا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2722.