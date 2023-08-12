33 قتيلا في هجوم لداعش على قافلة للجيش السوري

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، السبت، أن عدد ضحايا هجوم قوات داعش على حافلة عسكرية في طريق دير الزور-حمص قد ارتفع إلى 33 قتيلاً من الجيش السوري.

ووصف المرصد هذا الهجوم بأنه "الأعنف للتنظيم" منذ بداية العام.

ويشير التقرير إلى أن عدد القتلى ممكن أن يزيد بسبب وجود جرحى في حالات خطرة. مع العلم أنه قد تمكنت حافلتين وركاب الحافلة الثالثة من النجاة من هذا الهجوم.

ومنذ استيلاء تنظيم داعش على مناطق واسعة في سوريا والعراق في عام 2014، تعرض لهزائم متتالية في البلدين وفقد كل مناطق سيطرته في عام 2019. وعلى الرغم من مقتل أربعة من قادته منذ ذلك الحين، إلا أن أفراده المتوارين لا يزالون قادرين على تنفيذ هجمات محدودة ضد عدة أهداف.

وأعلن التنظيم أمس أن مقاتليه نفذوا كمينًا لحافلتين عسكريتين تقلان جنودًا من الفرقة 17 التابعة للجيش السوري. ووقع الهجوم في منطقة قرية معيزيلة في بادية دير الزور.

سلسلة هجمات

وتعرض الجيش السوري وحلفاؤه لسلسلة من الهجمات من قبل تنظيم داعش في الفترة الأخيرة، حيث تم تنفيذ ثلاثة هجمات على الأقل منذ بداية الشهر الحالي.

ووصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، هذا الهجوم بأنه "الأكثر دموية" بين هذه الهجمات.

وتم استهداف حواجز عسكرية في محافظة الرقة شمال سوريا، حيث قتل عشرة أفراد من قوات النظام وحلفائه على يد عناصر داعش.

وتُعتبر محافظة الرقة من أبرز المعاقل التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف في سوريا.

أيضًا، شن داعش هجومًا على قافلة تحمل صهاريج نفط في ريف حماة الشرقي وقتل سبعة أشخاص، وغالبيتهم من الجيش.

يعتمد داعش عادةً على زرع عبوات ناسفة أو تنفيذ هجمات مباغتة ضد حواجز عسكرية أو حافلات عسكرية أو حتى حافلات تقل مدنيين في المناطق النائية والبادية في سوريا. وقد انكفأ مقاتلو التنظيم إلى تلك المناطق بعد طردهم من مناطق أخرى في شرق سوريا.