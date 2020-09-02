335 انتهاكا إسرائيليا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال أغسطس

ذكر تقرير فلسطيني، الأربعاء، أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتعددة ضد الفلسطينيين خلال شهر أغسطس/آب المنصرم، بلغت 335 انتهاكا، أي بواقع 111 انتهاكا يوميا.

وأوضح مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن الانتهاكات اشتملت على الحواجز الدائمة وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، وإغلاق طرق رئيسية وحيوية وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراضٍ، وسرقة اموال خاصة، والعديد اللامتناهي من الانتهاكات.

كما رصد التقرير وجود عشرات الانتهاكات على حواجز جيش الاحتلال العسكرية الدائمة والطيارة، في مختلف أنحاء غزة و الضفة بما فيها القدس المحتلة، والسفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة، والتي تعتبر انتهاك لحق التنقل الآمن والمكفول حقوقياً.

103 انتهاكات الاحتلال

وأوضح المركز أ مجمل الانتهاكات الني نفذها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين جسدياً ومادياً، من خلال حملات تفتيش ومداهمات واعتقالات واستدعاءات طالت مئات الفلسطينيين، خلال آب بلغت 103 انتهاكا .

وأوضح التقرير، أن الاحتلال يتبع سياسة إغلاق قرى وفرض الحصار عليها، في محاولة لثني سكانها عن أعمال مقاومة شعبية ضده، او اجبارها على القبول بالأمر الواقع، أو لتأمين تنقل المستوطنين.

ورصد المركز خلال آب نحو 6 انتهاكات تمثلت في إغلاق مداخل قرى والطرق المؤدية إليها وفرض حصار عليها.

ولأن دولة الاحتلال قائمة على الاستيطان والعنصرية المقيتة، فإن المستوطنين ينفذون انتهاكات ضد الفلسطينيين بحماية مشددة من جيش الاحتلال، الذي لا يأبه بذلك، ورصد مركز القدس 73 انتهاكا قام به المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال آب المنصرم.

ومن بين الانتهاكات التي نفذها جيش الاحتلال خلال آب ورصدها مركز القدس، 9 حالات لمصادرة الاحتلال أجهزة إلكترونية ، وسرقة أموال خاصة من منازلهم أثناء اقتحمها ليلاً، ومعدات عمل، ومصادرة تسجيلات كاميرات مراقبة لمحال تجارية في مختلف أنحاء الضفة.

273 حالة اعتقال

وفى سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ، أشارت مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر آب المنصرم، بلغت 273 حالة اعتقال، وتصدرت محافظة القدس قائمة المحافظات من حيث نسبة الاعتقالات.

واوضح مركز القدس، أن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر آب، 5 سيدات، كان العدد الأكبر للقدس، حيث اعتقل الاحتلال 4 سيدات مقدسيات، أفرج عن بعضهن في أوقات متفاوتة واشترط الاحتلال على بعضهن بالإبعاد عن المسجد الأقصى، فيما اعتقل سيدة من رام الله.