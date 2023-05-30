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37 قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا

تاريخ النشر: 30 أيّار / مايو 2023 - 06:42
37 قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا

لقي ما لا يقل عن 16 شخصًا حتفهم بالرصاص فيما أصيب العشرات بجروح في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عطلة "يوم الذكرى".

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ووقع وخلال يوم الذكرى في الولايات المتحدة الأمريكية حالات عنف باستخدام السلاح في الشواطئ والمدارس الثانوية، كذلك أثناء مسيرات الدراجات النارية ومن بين مواقع أخرى عبر 8 ولايات على الأقل.

وسقط في شيكاغو الأمريكية أمس ما مجموعه 37 شخصا ضحية لعمليات إطلاق نار ما بين قتيل وجريح خلال عطلة نهاية الأسبوع بشيكاغو حيث قتل تسعة وأصيب 28 آخرون.

يوم الذكرى

يعد يوم الذكرى (Memorial Day) عيد وطني يحتفل به في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يُصادف آخر يوم اثنين في شهر مايو.

ويعتبر هذا اليوم فرصة سانحة لتكريم الرجال والنساء الذين قدموا حياتهم أثناء خدمتهم في الجيش الأمريكي.

وكان يعرف عيد الذكرى في السابق، بـ "يوم الوسام" حيث ظهر في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، وفي العام 1971 تم تحويله إلى عطلة رسمية فيدرالية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية تحديات متزايدة تتمثل في حوادث إطلاق النار التي تحدث في أنحاء البلاد وفي المدارس أيضا.

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