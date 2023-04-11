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قتيل وجرحى باطلاق نار خلال جنازة في واشنطن

تاريخ النشر: 11 نيسان / أبريل 2023 - 08:03
قتيل وجرحى باطلاق نار خلال جنازة في واشنطن

اسفر اطلاق نار خلال جنازة في العاصمة الاميركية واشنطن الثلاثاء، عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بحسب ما افادت الشرطة.

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وقالت وسائل اعلام ان اطلاق النار وقع داخل داخل دار "ستيوارت فيونيرال هوم" للجنازات في الجزء الشرقي من العاصمة، 

واضافت ان الحادثة وقعت خلال جنازة لشخص كان ضحية جريمة قتل، طالبة من كل من لديه معلومات حولها ابلاغها بها.

وقال شهوج ان الشرطة عمدت على الفور الى اغلاق المنطقة والشوارع المحيطة.

وقالت الشرطة في وقت سابق عبر "تويتر" انها تحقق في الواقعة، داعية المواطنين الى عدم اتخاذ اي اجراء بانفسهم، ودون ان تقدم مزيدا من المعلومات او حصيلة لعدد الضحايا.

كما ابلغت عن حادثة إطلاق نار اخرى على بعد بضعة مبان، قائلة انه يجري البحث عن سيارة خضراء فرت من المكان.

ولم يتضح ما إذا كان الحادثان مرتبطين.

وكان خمسة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب تسعة اخرون الاثنين، عندما فتح مسلح النار داخل بنك وسط مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي جنوب الولايات المتحدة.

وتعرفت السلطات على المسلح كونور ستورجون البالغ من العمر 25 عاما وهو موظف في البنك.

وباتت عمليات اطلاق النار الشعوائية امرا معتادا في الولايات المتحدة وذلك بسبب انتشار الاسلحة في ايدي المواطنين.

والشهر الماضي، فتحت شابة متحولة جنسيا النار داخل مدرسة مسيحية خاصة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوبي الولايات المتحدة، فقتلت ستة اشخاص بينهم ثلاثة اطفال قبل ان تلقى مصرعها برصاص الشرطة.

وادان الرئيس جو بايدن الحادث بوصفه "عملا بغيضا"، وداعياً  الكونغرس مجدّداً إلى حظر بيع الأسلحة الهجومية للأفراد.

كلمات دالة:واشنطناطلاق نار

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