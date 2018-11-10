39 قتيلا حصيلة الهجوم على فندق في الصومال

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية عبر موقع محسوب عليها، مسؤوليتها عن استهداف الفندق

أعلنت الشرطة الصومالية السبت، ارتفاع الهجوم الكبير الذي نفذه انتحاريون ومسلحون عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 39 قتيلا، بعد أن كان العدد الأولي 22.



وفتح حراس فندق ومكتب إدارة التحقيقات الجنائية المتاخم الجمعة، النار بعد أن انفجرت سيارتان ملغومتان ووقع انفجار ثالث في الشارع المزدحم جراء قنبلة مزروعة في مركبة ذات ثلاث عجلات "توكتوك" قرب الفندق.



وقال شرطي في المدينة إننا "نؤكد مقتل 39 مدنيا وإصابة 40 آخرين في تفجيرات الجمعة"، متوقعا أن "يرتفع عدد القتلى، لأن بعض الأشخاص لا زالوا مفقودين".

وكان أحد رجال الإسعاف الذين عملوا على نقل الضحايا للمستشفى، قال الجمعة إنهم "تمكنوا من نقل نحو 23 قتيلا سقطوا جراء التفجيرات الانتحارية، بينهم تسعة من مسلحي حركة الشباب، بينما أسعفوا نحو 40 شخصا أصيبوا بجراح متفاوتة".



من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية عبر موقع محسوب عليها، مسؤوليتها عن استهداف الفندق.